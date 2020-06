Qui tutte le notizie di ieri, 5 giugno

SCORRI SOTTO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

___________________________________________________________________________________________

ORE 19.30 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 6 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 234.801, con un incremento rispetto a ieri di 270 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 35.877, con una decrescita di 1.099 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 293 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 23 pazienti rispetto a ieri.

5.002 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 299 pazienti rispetto a ieri.

30.582 persone, pari all’85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 72 e portano il totale a 33.846. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 165.078, con un incremento di 1.297 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 19.499 in Lombardia, 4.167 in Piemonte, 2.416 in Emilia-Romagna, 1.164 in Veneto, 785 in Toscana, 245 in Liguria, 2.697 nel Lazio, 1.195 nelle Marche, 738 in Campania, 758 in Puglia, 104 nella Provincia autonoma di Trento, 866 in Sicilia, 161 in Friuli Venezia Giulia, 653 in Abruzzo, 100 nella Provincia autonoma di Bolzano, 28 in Umbria, 60 in Sardegna, 12 in Valle d’Aosta, 91 in Calabria, 121 in Molise e 17 in Basilicata.

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore nessun decesso in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata goresarancio06062020

ORE 15 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Tre ricoveri in Regione in Terapia Intensiva, il punto della situazione. 5 in semi-intensiva.

Di seguito il secondo report di 4_5973389920562053706

ORE 11.30 Riaprono gli spogliatoi del Circolo Tennis “Maggioni”. Info e regole

ORE 11 Distanziatori 4×4 e Steward sulle spiagge libere a Grottammare, primo giorno: “Bagnanti rispettosi”

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il Gores ha analizzato nelle ultime 24 ore 1309 tamponi, di cui 578 del percorso nuove diagnosi e 731 del percorso guariti. 2 tamponi sono risultati positivi, entrambi della provincia di Pesaro Urbino. 0 contagi nel Piceno e nelle altre province.

Di seguito il primo report di giornata GORESblu06062020_9

ORE 9.30 Spiagge libere a San Benedetto, ecco come e dove prenotare l’ingresso sulla battigia

ORE 9 Weekend senza alcolici a San Benedetto. Vietata la vendita e il consumo nelle aree pubbliche e all’aperto

ORE 8.30 Entro fine giugno il ripristino totale dell’ospedale “Madonna del Soccorso”

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.