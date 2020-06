SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente stradale a San Benedetto nel tardo pomeriggio del 5 giugno.

Poco prima delle 19.30 un bambino è rimasto ferito a causa di un investimento in via Volta vicino all’incrocio con via Giovenale.

Sul posto 118 e Polizia Municipale per soccorsi e rilievi. Allertata l’eliambulanza.

Seguiranno aggiornamenti

