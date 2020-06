SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riprendono i lavori di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione: lunedì 8 giugno le squadre operative dell’azienda elettrica interverranno nel comune di San Benedetto del Tronto, per un importante intervento di ammodernamento e potenziamento di una cabina elettrica (situata in via Calatafimi), con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio elettrico per tutta l’area, anche in vista dell’imminente stagione estiva.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E-Distribuzione ha programmato per domani, 6 giugno, dalle ore 9 alle ore 14 .

Di seguito le vie interessate (non sono riportati i civici): Via Calatafimi, Via Marsala, Via De Carolis, Via Foscolo, Via Cavallotti, Via Manzoni, Piazza S Giovanni Battista, Via Crivellucci, Via Tebaldini, Via Bovio, Via S. Martino, Via Bracco.

I clienti sono stati informati attraverso affissioni di manifestini nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

