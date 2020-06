SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In uscita un nuovo libro di un’autrice della nostra città.

Esce questa settimana “La Vendetta delle Innocenti”, di Fania Pozielli, scrittrice sambenedettese, edito da Mauna Loa Edizioni.

Il libro tratta il tema spinoso delle vittime di abusi sessuali. In una storia di violenze che inspiegabilmente fanno da eco l’una all’altra a duecento anni di distanza, si ergono due figure femminili entrambi esili, sofferenti ma determinate. Sono Fiammetta e Beatrice, accomunate dalla ribellione a una fragile condizione femminile attraverso un gesto estremo e risolutivo. Entrambe, in diversi secoli e in un diverso contesto, subiscono uno stupro, e la reazione ultima farà loro attraversare la soglia che divide il bene dal male. Un libro che fa discutere, soprattutto nelle azioni della protagonista Beatrice, una antieroina dei nostri tempi, piena di dubbi e passioni, che troverà alla fine una via di riscatto.

La Pozielli, alla sua terza opera, ha già collaborato con la Mauna Kea Edizioni, “sorella maggiore” della Mauna Loa, curando la edizione ad Alta Leggibilità de “Il Ventre di Napoli” di Matilde Serao. Mentre la Mauna Loa si dedica principalmente a autori italiani contemporanei, la Mauna Kea si dedica alla letteratura etica, al mondo dei Popoli Indigeni e all’ambientalismo, con diverse uscite sui Nativi Americani e, appunto, una collana ad alta leggibilità; entrambe le case editrici sambenedettesi sono state fondate da Raffaella Milandri.

Mauna Kea e Mauna Loa ha chiesto a Fania Pozielli di descrivere brevemente la ispirazione da cui è nato questo libro: “Vorrei che i sacrifici di chi è vittima di abusi, e ha il coraggio della denuncia, fossero il terreno fertile dove possa germogliare la pianta di un cambiamento culturale”. E aggiunge: ”A volte, le storie partorite dalla mia immaginazione altro non sono che la spiegazione spontanea degli stati d’animo, della considerazione profonda davanti agli accadimenti: il tentativo di accendere un microfono sulla musica che mi suona dentro”.

Il libro della Pozielli, come tutte le uscite della Mauna Loa e della Mauna Kea Edizioni, è già disponibile alla libreria fiduciaria per San Benedetto del Tronto “Libri ed Eventi”, di Mimmo Minuto, e reperibile su tutto il territorio nazionale.

