SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come avvenuto nelle ultime domeniche, anche domenica 7 giugno, dalle 9 alle 19, la corsia Est del lungomare, nel tratto compreso tra l’area ex camping e il ponte dell’Albula, sarà interdetta alla circolazione a motore.

Per tutta la giornata, quindi, una grande isola pedonale sarà a disposizione della cittadinanza aiutando chi vuol passeggiare o andare in bici a rispettare le distanze di sicurezza. Le auto in sosta dovranno essere spostate solo con l’assistenza della Polizia Municipale.

