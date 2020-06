SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il videomaker sambenedettese Larry (al secolo Lorenzo Segatori), dopo le importanti e simpatiche collaborazioni musicali nel mondo della musica (celebri quelle con il rapper J.And, con Alessio La Profunda Melodia che ha collaborato anche con Jack La Furia, Kenzie e diversi altri artisti) e dopo aver prodotto e realizzato video tra Roma e Milano, insieme ad altri tre ragazzi (due abruzzesi e un marchigiano di Ripatransone) ha dato vita a “Iceberg”, un progetto nato con l’idea di fornire un servizio multidirezionale che fornisca corrette strategie e implementazioni delle risorse web e grafiche.

“Dopo i miei ultimi lavori video, ho sentito la necessità di creare un team di lavoro più completo e così, insieme a Francesco, Lorenzo e Giacomo (amici che durante il corso dei propri studi hanno appreso e maturato esperienze lavorative inerenti alla creazione video, al web design, al social media marketing, oltre che nella fotografia e nella pianificazione degli eventi), abbiamo deciso di mettere su questa agenzia” prosegue.

Iceberg conta su un team preparato e qualificato composto da Lorenzo Segatori, 22 anni, specializzato in creazione video (video maker), Art Director e Colorist. È originario di San Benedetto del Tronto, ma nonostante la giovane età possiede già cinque anni di esperienza nel settore video, avendo collaborato con varie aziende. Poi c’è Francesco Pompei, 21 anni, specializzato in creazione video (video maker), in grafica 3d artistica e Director. È originario di Ripatransone e vanta anche la presenza su WorldStarHipHop, uno dei canali You Tube di hip hop più famosi al mondo, con il video realizzato per Yng Martyr. Pompei porta con sé tutta l’esperienza maturata a Londra, dove ha lavorato per diverse realtà aziendali e non. Dall’Abruzzo arrivano Lorenzo Savini, 22 anni, originario di Pescara, che lavora per numerose attività locali, occupandosi della creazione di siti web, della gestione di pagine social e dell’organizzazione di campagne pubblicitarie online e Giacomo Savini, 25 anni, con esperienze nel campo della fotografia e nella realizzazione video. La sua formazione è nel settore della Sociologia e Criminologia, utile a fornire un punto di vista critico e ad ampliare le conoscenze dell’intera squadra e in possesso del brevetto da dronista.

“Il nome Iceberg – conclude Larry – richiama il fascino nascosto del ghiaccio immerso in acqua. Questo nome è dato dallo spirito del gruppo che reputa come il raggiungimento di un risultato e di un lavoro di qualità, proprio come un iceberg, rimane impossibile senza una solida parte sommersa data dalla dedizione, dalla professionalità, dall’esigenza di accontentare e di mettere al primo posto il cliente e dall’instaurare solidi rapporti e collaborazioni”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.