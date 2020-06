FERMO – Ancora solidarietà in tempi di Coronavirus.

La Polizia Stradale di Fermo dona mascherine e dispositivi al Reparto Rianimazione dell’Ospedale “Murri” di Fermo.

I dipendenti della Polizia Stradale di Fermo e della Sottosezione di Porto San Giorgio hanno organizzato una raccolta fondi destinata agli operatori sanitari dell’Ospedale di Fermo.

La somma raccolta è stata utilizzata per l’acquisto di materiale specifico di protezione per i sanitari in servizio presso il Reparto di Rianimazione.

Con questa iniziativa i dipendenti della Polizia Stradale hanno voluto riconoscere l’importante lavoro svolto dai sanitari del nostro nosocomio e omaggiarne l’impegno.

La consegna ufficiale è avvenuta nella mattinata odierna alla presenza della Dottoressa Luisanna Cola, Direttrice dell’Uoc Anestesia e Rianimazione, del suo staff e di una delegazione del personale della Polizia capeggiati dal Comandante della Sottosezione di P.S. Giorgio, Sost. Comm. Roberto Testa e dal Dirigente a scavalco, Com. C. Luca Iobbi

Un momento emozionante di condivisione e riconoscimento reciproco per il lavoro svolto in questi mesi fatto di sacrifici e grande partecipazione da parte delle Forze dell’Ordine e dell’apparato sanitario della nostra Provincia.

La Dottoressa Cola ha manifestato profonda gratitudine per l’iniziativa ricordando che l’Ospedale e il Reparto che dirige sta ancora lottando contro il virus. Infatti, sono ancora presenti dei pazienti all’interno della struttura e i Dpi saranno funzionali anche nel periodo a venire.

