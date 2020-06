SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Intervento dall’amministrazione comunale di San Benedetto per sostenere la vita economica cittadina “fortemente compromessa, come quella dell’intero Paese” dall’emergenza Coronavirus, quello finalizzato a rendere meno onerosa la sosta nei parcheggi cittadini con l’obiettivo di incentivare l’afflusso di potenziali clienti provenienti anche da fuori città per le attività commerciali.

La prima decisione assunta nella riunione di Giunta sambenedettese di lunedì 1 giugno è la gratuità della sosta, dal venerdì alla domenica fino al 31 gennaio 2021, in piazza Caduti del Mare (adiacente alla sede dell’Istituto Alberghiero, a due passi quindi dall’isola pedonale del centro) e in tutte le vie adiacenti al circolo tennis “Maggioni” e all’ex galoppatoio (viale Marinai d’Italia, via Attilio Bruni, via degli Oleandri, via dei Tigli).

La seconda disposizione riguarda più propriamente la zona turistica del lungomare e strade adiacenti dove la sosta non si pagherà per l’intero mese di giugno. Per i mesi di luglio e agosto è in fase di predisposizione un ulteriore atto deliberativo finalizzato a rivedere le diverse tariffe (orarie, giornaliere, settimanali, mensili, stagionali) e l’elenco delle strade interessate.

