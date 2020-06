Qui tutte le notizie di ieri, 3 giugno

ORE 20.30 Chiude il Covid Center di Civitanova. L’astronave di Bertolaso ha un solo paziente

ORE 19.30 Covid, un caso a Martinsicuro. Vagnoni: “Persona asintomatica, si trova a casa”

ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 4 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 234.013, con un incremento rispetto a ieri di 177 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 38.429, con una decrescita di 868 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 338 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 15 pazienti rispetto a ieri.

5.503 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 239 pazienti rispetto a ieri.

32.588 persone, pari all’85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 88 e portano il totale a 33.689. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 161.895, con un incremento di 957 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 20.224 in Lombardia, 4.556 in Piemonte, 2.688 in Emilia-Romagna, 1.319 in Veneto, 883 in Toscana, 394 in Liguria, 2.754 nel Lazio, 1.303 nelle Marche, 830 in Campania, 967 in Puglia, 207 nella Provincia autonoma di Trento, 879 in Sicilia, 213 in Friuli Venezia Giulia, 704 in Abruzzo, 112 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 108 in Sardegna, 10 in Valle d’Aosta, 102 in Calabria, 125 in Molise e 20 in Basilicata.

ORE 18.30 Maltignano, dispositivi anti-Covid e igienizzanti per i negozianti

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore un decesso in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata GORESarancio04062020_18

ORE 17.30 La Polizia Stradale dona mascherine e dispositivi alla Rianimazione del “Murri” di Fermo

ORE 17 Coronavirus, Abruzzo: tre casi su 887 test e un decesso

ORE 16 Marche, accordo Regione-Farmacie: “Facilitare prenotazioni di esami e visite specialistiche”

ORE 15.30 Covid e non solo, postazione di emergenza per “Piceno Soccorso” e “Misericordia Grottammare”

ORE 14.30 Distanziatori 4×4 e assistenti bagnanti nelle spiagge libere di Grottammare. Cartelloni e vigilanza Life Pro

ORE 14 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero ricoveri al “Madonna del Soccorso” di San Benedetto. Il punto della situazione s su contagi, ricoveri e guarigioni nella nostra regione.

Di seguito il secondo report di giornata goresgiallo4giugno

ORE 13.45 Riaprono i parchi a San Benedetto, ecco quali. Niente calcio e basket nelle aree verdi

ORE 13.30 Soste gratuite dal venerdì alla domenica al centro di San Benedetto. Lungomare gratis per tutto giugno

ORE 13 Covid e agricoltura: “Necessario percorso univoco per dare risposte concrete al settore”

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Tre casi in Regione su 721 test (371 del percorso nuove diagnosi e 340 del percorso guariti) tutti nel Pesarese. Si tratta di un bambino del 2014 (6 anni) con febbre e diarrea, e di due fratelli di 14 e 12 anni (classi 2006 e del 2008) conviventi con il padre, positivo da inizio maggio. O contagi nelle altre province compreso, ovviamente, il Piceno.

Di seguito il primo report di giornata GORESblu04062020_9

