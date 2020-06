MONTEFIORE DELL’ASO – “Con la stretta collaborazione dei medici specialisti del poliambulatorio di Montefiore dell’Aso, e la pazienza dei dirigenti in particolare il dottor Cesare Milani, abbiamo ottenuto in dotazione un ecografo di ultima generazione in sostituzione di un apparecchio, che ormai aveva fatto il suo tempo”.

Così, in una nota il 3 giugno, il sindaco di Montefiore dell’Aso, Lucio Porrà: “Grazie a tutti. Ora manca un radiologo che lo usi negli spazi non utilizzato dagli specialisti. Abbiamo inoltrato la richiesta al dottor Milani.

Consentirebbe di accorciare i tempi di attesa nelle strutture centrali”.

