MARTINSICURO – “Questa mattina sono iniziati i lavori di realizzazione della rotatoria all’altezza dell’innesto della Statale 16 con Via Roma”.

Così in una nota il sindaco di Martinsicuro, il 3 giugno, Massimo Vagnoni.

Nel frattempo proseguono i lavori sulla rotatoria all’altezza dell’innesto della Statale 16 con la Via C. Colombo.

“Nei mesi scorsi sono state realizzate rotatorie all’altezza di Via delle Messi e di Via dei Castani – prosegue il sindaco – Con particolare riferimento alla Rotatoria all’altezza dell’innesto con Via dei Castani, siamo in attesa del completamento dell’opera con la realizzazione di segnaletica ed illuminazione adeguata che segnali meglio la presenza della stessa”.

Il primo cittadino aggiunge: “Siamo altresì in attesa del collaudo e della consegna delle rotatorie al fine di predisporre bandi per la gestione delle stesse da parte di privati eventualmente interessati. A presto per aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori”.

