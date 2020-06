SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Inizia male la giornata in Riviera per quanto riguarda la viabilità.

Incidente a Porto d’Ascoli in via Torino intorno alle 7: un pedone è stato investito da un’auto per cause in fase di accertamento.

Sul posto 118 e Polizia Stradale per soccorsi e rilievi, la persona ferita è stata portata in ospedale.

