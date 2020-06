MONTEPRANDONE – ​​​​Il Comune di Monteprandone per l’estate 2020 organizza il Centro estivo ricreativo presso la scuola dell’Infanzia di Colle Gioioso. L’iniziativa è rivolta a tutti i bambini/ragazzi di età compresa tra i 4 anni (già compiuti al 31 maggio) e i 14 anni, per un numero massimo di 70 per turno.

Il centro si terrà dal 22 giugno al 28 agosto e prevede sei turni:

1^ TURNO dal 22 giugno al 17 luglio 2020 dalle ore 8.30 alle 13

2^ TURNO dal 22 giugno al 17 luglio 2020 dalle ore 14.30 alle 19

3^ TURNO dal 20 luglio al 7 agosto 2020 dalle ore 8.30 alle 13

4^ TURNO dal 20 luglio al 7 agosto 2020 dalle ore 14.30 alle 19

5^ TURNO dal 10 agosto al 28 agosto 2020 dalle ore 8.30 alle 13

6^ TURNO dal 10 agosto al 28 agosto 2020 dalle ore 14.30 alle 19

Qualora i richiedenti fossero interessati all’iscrizione a più turni dovranno contattare l’ufficio dopo il 10/06/2020 per prenotare un ulteriore turno di frequenza. L’ammissione ad altri turni sarà possibile solo in caso di posti in esubero.

Le domande saranno accettate secondo l’ordine cronologico di presentazione con priorità per i residenti di Monteprandone e per i disabili (per questi ultimi è consentita l’iscrizione contestuale a più turni di frequenza). Il trasporto è a carico dell’utente.

La domanda in carta semplice va redatta su apposita modulistica disponibile sul sito del Comune www.monteprandone.gov.it insieme all’avviso in cui sono riportati i costi del servizio.

La domanda dovrà essere presentata dal 3 al 10 giugno 2020 (non saranno accolte le domande che perverranno prima delle ore 00 del 3 giugno) via e-mail: protocollo@comune.monteprandone.ap.it o via P.E.C.: comune.monteprandone@emarche.it.

Solo in caso di assoluta impossibilità ad utilizzare le modalità sopraindicate, la domanda potrà essere consegnata a mano esclusivamente presso la Delegazione Comunale di via delle Magnolie a Centobuchi, previo appuntamento telefonico con l’Ufficio Servizi Sociali (0735/710941 – 0735/7109435 – 0735710825).

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.