Sulla piattaforma Zoom è in programma un nuovo incontro sul Web nell’ambito di “Psiche in Comune”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Proseguono le attività programmate dall’Assessorato alle Pari Opportunità di San Benedetto per offrire occasioni di incontro e riflessione alla cittadinanza su argomenti che investono da vicino il benessere psicologico e relazionale delle persone, tema quanto mai delicato in questo periodo.

Per giovedì 4 giugno, alle 18, sulla piattaforma Zoom è in programma una nuova videoconferenza nell’ambito di “Psiche in Comune”, il ciclo di conferenze psicoeducative che offrono un’occasione per avvicinarsi alla conoscenza della psiche e fornire competenze per contrastare il disagio psichico relazionale, con specifico riferimento alla violenza e alla prevaricazione.

Interverrà l’avvocato Gianluigi Pepa sul tema “Foibe: la storia di Norma Cossetto”.

Per partecipare occorre registrarsi (dettagli su www.comunesbt.it – aree tematiche – “Pari opportunita’, Integrazione e Pace”). E’ anche possibile seguire le conferenze sulla pagina FB “Città di San Benedetto del Tronto”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.