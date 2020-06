Non chiamatelo Hotel, Smeraldo Suites e Spa è molto di più: è un’idea, l’eccellenza nell’ ospitalità. Di certo è anche un luogo del cuore, creato ispirandosi alla bellezza della Riviera Marchigiana su cui sorge. La cornice in cui sorge è infatti suggestiva raccontata attraverso un tocco contemporaneo ed unico.

L’imponente struttura fonde tradizione e innovazione, contemporaneità e autenticità, semplicità e maestosità. All’interno di questo luogo, già magico di per sé, si sviluppa una realtà speciale dedicata alla mente e al corpo. È la Spa Smeraldo Wellness dove il benessere è concepito in un modo completamente nuovo. Ogni dettaglio, ogni trattamento, ogni movimento racconta la cura per il corpo e l’anima dei nostri ospiti. Prodotti, alimenti, oggetti, musica e personale sono tutti rigorosamente Made in Italy.

Tanti i percorsi proposti, fra questi anche uno molto speciale – Cor Med- dedicato ai nostri operatori sanitari . Ma andiamo nello specifico. Il programma straordinario creato da Spa Smeraldo Wellness prevede trattamenti ed esperienze speciali nel centro benessere mattina o pomeriggio, trattamenti viso, corpo, beauty, movimento e massaggi.

Momenti in cui ogni operatore sanitario può riaccendere la luce dei propri occhi e ritrovare la forza e la bellezza grazie al lavoro degli Spa terapist di Spa Smeraldo Wellness, professionisti, che con grande semplicità e con estrema precisione praticano trattamenti mirati per riportare l’attenzione sui rituali di benessere, sull’equilibrio interiore ed esteriore. Un’indimenticabile viaggio che ha l’obiettivo di aprire la mente e il cuore a nuove prospettive e trasformare il buio e la stanchezza nella luce di un rinnovamento benefico.

Dal 25 maggio ogni operatore sanitario del nostro territorio sarà accolto allo Smeraldo Suites e Spa per poter usufruire dei suoi rituali con lo sconto del 30% . In particolare le verrà dato in dono il massaggio del cuore, novità assoluta della Spa Smeraldo Wellness.

Lo Smeraldo Suites e Spa Ringrazia tutti gli Operatori Sanitari per il lavoro di grande Devozione svolto in questo periodo.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.