SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Apprensione nell’entroterra teramano alle prime ore del primo giugno.

Auto in fiamme a Sant’Egidio alla Vibrata in viale Adriatico, a causa di un cortocircuito. Le fiamme hanno avvolto la vettura in sosta e anche due macchine adiacenti che sono rimaste danneggiate.

Coinvolta dal rogo anche una retina di un ferramenta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per lo spegnimento dell’incendio.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.