E’ accaduto in via Pescara

MARTINSICURO – Paura lungo la costa teramana nel primo pomeriggio del primo giugno.

Una bombola gas è esplosa in un appartamento vuoto a Martinsicuro in via Pescara. La famiglia, di origine nigeriana, era fuori dall’abitazione fortunatamente.

I vicini e residenti, allarmati, hanno allertato carabinieri e Vigili del Fuoco. L’area è stata messa in sicurezza.

Per fortuna nessun ferito.

