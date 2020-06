FERMO – Controlli anti-Coronavirus nei giorni scorsi da parte dei carabinieri sul territorio.

A Petritoli e ad Altidona due bar sono stati chiusi dai militari per 5 giorni.

Nelle strutture non era stata effettuata la sanificazione come prevedono le norme emesse per contrastare il contagio e i clienti erano senza mascherina.

Inevitabili sanzioni e sospensioni.

