GROTTAMMARE – E’ terminato il lavoro di riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale che ha interessato nei mesi scorsi varie vie della città, tra via Garibaldi e il quartiere Stazione. L’intervento, inoltre, ha portato al rifacimento di tutti gli attraversamenti pedonali esistenti in prossimità delle sedi scolastiche e alla realizzazione di 19 nuovi parcheggi riservati a persone con difficoltà motoria.

Soddisfatto dell’opera, il consigliere delegato alla Viabilità, Luigi Travaglini, inquadra l’intervento nell’ambito delle attività volte alla ripartenza della città: “I lavori sono andati un po’ lunghi rispetto alle previsioni a causa dell’emergenza sanitaria ma finalmente possiamo dire che siamo pronti per riaprire le nostre scuole, in questo caso, garantendo la sicurezza ai bambini e ai loro accompagnatori. Ringrazio sia il personale degli uffici comunali che hanno lavorato alla realizzazione di questo progetto, sia l’impresa che ha eseguito le opere materiali”.

La ditta esecutrice dei lavori è la Nuova Lagoplast snc di Grottazzolina; l’affidamento è avvenuto tramite MePa lo scorso settembre. L’intervento era inserito in un quadro progettuale del valore di 23.000 € che comprendeva, oltre alle opere di segnaletica stradale (più avanti l’elenco delle vie), anche la fornitura di segnaletica verticale per migliorare la visibilità di alcuni incroci viari. Il progetto era stato redatto dal responsabile dell’area Manutenzioni geometra Piergiorgio Butteri, in collaborazione con il comandante della Polizia locale, Stefano Proietti, e approvato dalla Giunta comunale nel giugno 2019.

Elenco delle vie, come da progetto: via Garibaldi, via Castelfidardo, via Leopardi, via Laureati, via Verdi, via Cavour, Lungomare da via Roma a via Garibaldi, via XX Settembre (da via Garibaldi a via Leopardi) via Marconi (da via Garibaldi a via Leopardi), via Crucioli, via Cairoli, via Cantiere, via Verdecchia, via Cavallotti, via Capriotti, via dei Piceni, via Pola.

