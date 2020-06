SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una nuova iniziativa per ripartire alla scoperta della natura.

Il Cai Sezione di San Benedetto del Tronto si rivolge a tutti i soci ed agli appassionati di ambienti naturali per coinvolgerli in un progetto che esprima le potenzialità personali (specie in questa Fase 2 dell’emergenza Coronavirus) e scarichi le tensioni accumulate in questi mesi di “quarantena”.

L’invito consiste nel provare ad organizzare una escursione, che sia trekking costiero, urbano, fuori porta o di montagna.

L’iniziativa ha queste finalità:

stimolare la mente delle persone alla ricerca di un luogo che vorrebbero visitare oppure che amano e vorrebbero far conoscere agli altri;

riprendere a socializzare e aprirsi alla natura apprezzando il silenzio e la biodiversità che ci circonda percorrendo un sentiero;

promuovere il concetto di cammino quale strumento di esplorazione di ogni tipo di luogo (costa, centri urbani, media e alta montagna);

conoscere il territorio evidenziandone le sue peculiarità.

Le proposte (con le caratteristiche del percorso, descrizione, itinerario ed eventuale mappa) devono essere inviate entro domenica 21 giugno, compilando il Modulo Google (è possibile anche allegare il file del tracciato proposto) al seguente link: https://bit.ly/Escursione_del_cuore

Tutte le proposte saranno raccolte e pubblicate sul sito internet Cai della Sezione – www.caisanbenedettodeltronto.it – e i proponenti delle escursioni più significative saranno contattati, per concordare le modalità di organizzazione dell’escursione.

