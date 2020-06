SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il mese di giugno inizia col bel tempo e con le temperature in rialzo. Il sole splenderà in tutto il Piceno, non sono previste piogge e i venti saranno di debole o moderata intensità. Di seguito il meteo di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

Ascoli Piceno: Lunedì 1 giugno cielo sereno o parzialmente nuvoloso, venti moderati da Nord-Ovest; minima 12°C, massima 19°C. Martedì 2 giugno cielo sereno, con nubi di passaggio nel pomeriggio, venti deboli da Nord; minima 12°C, massima 24°. Mercoledì 3 giugno cielo leggermente velato, venti moderati da Nord-Est; temperature comprese tra i 13 e i 27°C.

San Benedetto del Tronto: Lunedì 1 giugno cielo sereno o poco nuvoloso, venti moderati da Nord-Ovest; minima 13°C, massima 19°C. Martedì 2 giugno bella giornata di sole, ventilazione assente, temperature comprese tra i 16 e i 23°C. Mercoledì 3 giugno bel tempo al mattino, nubi sparse nel resto della giornata, minima 14°C, massima 25°C.

