SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oggi festeggiamo il completanno Palma Neroni detta “Parmina”, nata il 1° giugno 1920 ad Acquaviva Picena, settima di 8 figli, cresciuta sempre in famiglie numerose, sia da ragazza che da sposata.

Ha vissuto una vita di duro lavoro in campagna soprattutto a seguito della partenza dei fratelli per il fronte durante la Seconda Guerra Mondiale. Anche il fidanzato partì per il fronte ma dopo sette anni tornò e si sposarono: era il settembre del 1946 e da quell’unione nacquero due figlie e poi nel tempo la famiglia è diventata sempre più numerosa con quattro nipoti e sei pronipoti.

Vedova dal dicembre 2012, la sua mente è sempre lucida, e ancora adesso ricorda le tabelline e riesce anche a vincere le sfide con i nipotini. Il suo segreto? Lei dice che è stata l’aria buona, il duro lavoro nei campi e le pietanze condite con olio e sale a volontà.

Da tutti tutta la famiglia tanti auguri per i tuoi 100 anni, ti vogliamo tanto bene super nonnina.

