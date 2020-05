Questa settimana sono stati consegnati alla ditta incaricata i lavori per la manutenzione straordinaria di alcune campate del viadotto e del piano viabile

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella fase due dell’emergenza Covid l’Amministrazione Provinciale accelera la ripresa dei cantieri sulle infrastrutture di competenza.

Questa settimana sono stati consegnati alla ditta incaricata i lavori per la manutenzione straordinaria di alcune campate del viadotto e del piano viabile della S.P. 227 sulla Sopraelevata San Benedetto-Porto d’Ascoli.

Si è già provveduto a posizionare la segnaletica ed entro pochi giorni cominceranno gli interventi.

L’opera è stata oggetto di verifiche lo scorso anno da parte di società specializzata che hanno rilevato che il viadotto non presenta difetti tali da pregiudicarne la sicurezza statica, ma sono necessari lavori di risanamento o di riparazione degli elementi ammalorati in cemento armato. Saranno realizzati proprio quest’ultimi migliorando sicurezza e fruibilità della struttura.

Verrà inoltre effettuata la sostituzione alcuni giunti di sottopavimentazione presenti per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma.

“I lavori che verranno eseguiti su questa arteria fondamentale per la mobilita – spiega il presidente della Provincia Sergio Fabiani- rientrano nell’ambito del “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane” con fondi del Ministero delle Infrastrutture (MIT) per circa 800 mila euro. I tempi contrattuali previsti per l’esecuzione dei lavori sono di 125 giorni”

Per garantire la sicurezza dei lavoratori e il normale svolgimento della viabilità le lavorazioni verranno svolte, dove possibile, con l’instaurazione del senso unico alternato con messa in opera di impianto semaforico durante la fase delle lavorazioni di ripristino copriferro e, in regime di strada chiusa, durante la fase della sostituzione dei giunti asse principale. Sarà comunque individuata una viabilità alternativa che, deviando il traffico su strade limitrofe, fungerà da bypass ai tratti oggetto di intervento.

“Tutte le operazioni sono state concordate tra il Servizio Viabilità della Provincia, l’Ufficio Tecnico del Comune di San Benedetto del Tronto, la Regione Marche e l’Anas in stretta e proficua sinergia istituzionale ed operativa per minimizzare ogni possibile disagio ed agevolare la rapidità dell’intervento – sottolinea il Presidente Fabiani – la popolazione sarà avvertita per tempo e saranno predisposte specifiche ordinanze”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.