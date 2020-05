Il video è stato trasmesso in diretta nazionale sul canale ufficiale del 7° Meeting nazionale giornalisti cattolici e non. Soddisfazione degli imprenditori locali

GROTTAMMARE – “Adoriamo Grottammare! Vi abbiamo trascorso le nostre vacanze per 18 anni e abbiamo conosciuto molti amici. Anche quest’anno avevamo programmato di trascorrere lì le nostre vacanze, ma il Coronavirus non ce lo consente. Veniamo dal Lago di Costanza e percorriamo circa 1000 km, attraverso la Germania, la Svizzera e tutta l’Italia. Non appena la situazione lo consentirà, saremo di nuovo nella nostra amata Grottammare. Ci manchi moltissimo, resta in salute, tutto andrà di nuovo bene!”

Il pensiero scritto da Heidelore è soltanto uno dei centinaia di commenti per il video sulla città di Grottammare.

Davide: “Mamma mia che bel video! Mi si stringe il cuore a non poter venire da voi quest’anno” o Nunzia: “Bellissimo posto: ci sono venuta per 3 anni di seguito e mi manca tanto. Prima o poi ritornerò”.

Dopo essere stato trasmesso in diretta nazionale sul canale ufficiale del 7° Meeting nazionale giornalisti cattolici e non, il video in pochi giorni ha raggiunto oltre 55 mila visualizzazioni.

Oltre alla bellezza della città di Grottammare, ci sono anche alcuni cittadini che, a nome di tutti, hanno rivolto un messaggio d’accoglienza ai numerosissimi amici della città raggiunti tramite internet: Simone Incicco, responsabile organizzativo del Meeting nazionale giornalisti cattolici e non, Marcello Iezzi, presidente del “43° Parallelo Italy, Rosina Bruni per il Lido degli Aranci e gli imprenditori che hanno sempre sostenuto il Meeting dei giornalisti: Romina Narcisi per la Gelateria Camelli, Alessandra Pignotti per il Bistrot Kursaal, Luigi Incicco per la ditta Riviera Gomme, Giancarlo Centini per la Gelateria Meraviglia, Mario e Sandra Concetti per la Pizzeria Concetti e il Barbiere Manolo Olivieri.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli imprenditori che hanno ricevuto tante chiamate o messaggi di apprezzamento per il video che in una settimana è stato condiviso da oltre 570 persone, molte delle quali in Europa, collezionando migliaia di piace.

Simone Incicco: “Siamo molto contenti di aver donato gratuitamente questo filmato promozionale alla città di Grottammare che ha ospitato il Meeting nazionale dei giornalisti cattolici e non fin dalla prima edizione, offrendo a tutti i partecipanti una splendida accoglienza e giornate indimenticabili. Quest’anno il Meeting è stato vissuto in videoconferenza, ma abbiamo voluto ugualmente rendere presente la nostra città con il suo panorama e con le sue attività. Il video ha raggiunto anche gli affezionati turisti ed è stata per loro una gioia sentirsi attesi da una città che amano come noi. Tantissime persone hanno scritto che, anche se quest’anno per motivi organizzativi non potranno tornare a Grottammare, la nostra città rimane nel loro cuore. Oltre ad aver mostrato in pochi giorni le immagini della città a decine di migliaia di persone e ad aver incoraggiato l’imprenditoria locale, siamo sicuri che il video servirà per tenere stretti i legami di amicizia con tutte le persone che ogni anno decidono di trascorrere a Grottammare le proprie vacanze e sarà un invito anche per altri a visitare la nostra amata città”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.