MARINA DI MASSIGNANO – Norme per l’accesso e il comportamento per usufruire dei litorali di Marina di Massignano in tempi di Covid.

Sugli accessi e lungo la spiaggia e quella dei comuni limitrofi sono stati posizionati i cartelli con le norme obbligatorie da rispettare per la fruizione delle spiagge libere.

“È superfluo ricordare come il primo requisito rimane quello dell’autoresponsabilità – afferma il sindaco Massimo Romani – Per quanto possibile saranno inoltre previsti controlli periodici per verificare il rispetto delle misure indicate”.

