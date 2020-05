Tutte le notizie di ieri, 30 maggio

ORE 19.30 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 31 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 233.019, con un incremento rispetto a ieri di 355 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 42.075, con una decrescita di 1.616 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 435 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 15 pazienti rispetto a ieri.

6.387 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 293 pazienti rispetto a ieri.

35.253 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 75 e portano il totale a 33.415. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 157.507, con un incremento di 1.874 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 20.996 in Lombardia, 5.161 in Piemonte, 3.163 in Emilia-Romagna, 1.500 in Veneto, 1.111 in Toscana, 669 in Liguria, 2.983 nel Lazio, 1.338 nelle Marche, 980 in Campania, 1.177 in Puglia, 304 nella Provincia autonoma di Trento, 986 in Sicilia, 278 in Friuli Venezia Giulia, 753 in Abruzzo*, 127 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 185 in Sardegna, 15 in Valle d’Aosta, 144 in Calabria, 145 in Molise e 29 in Basilicata.

ORE 18.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Oggi non si sono registrati decessi. È il secondo giorno di fila, la quinta volta da inizio emergenza.

Di seguito il terzo report di giornata 4_5954217663294081087

ORE 16 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Contagi, guarigioni e ricoveri: il punto della situazione in regione.

Di seguito il secondo report 4_5954217663294081067

ORE 11 Assembramenti, locali non in regola, risse e Forze dell’Ordine insultate a San Benedetto. L’amarezza di Piunti

ORE 10.30 Vandalismo in spiaggia a San Benedetto, lettini e ombrelloni buttati in mare e danneggiati. Era in vigore il divieto di ingresso nelle ore notturne a causa anche dell’emergenza Covid

ORE 10 Spiagge libere a Marina di Massignano, norme e comportamenti da rispettare

ORE 9.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1150 tamponi: 670 del percorso nuove diagnosi e 480 del percorso guariti.

I positivi sono 3: uno della provincia di Ancona, uno di Macerata e uno di Pesaro Urbino.

0 nel Piceno e Fermano.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 31 maggio

