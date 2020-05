SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire la prosecuzione dei lavori della nuova rete fognaria del quartiere Marina di Sotto, la Polizia Municipale ha disposto dal 1 al 19 giugno 2020, la chiusura di viale dello Sport, direzione di marcia nord sud, nel tratto compreso tra la rotonda Nassiriya (zona Eurospin) e via del Caravaggio.

Il traffico proveniente da nord sarà deviato, proprio all’altezza della rotonda, in via Togliatti e si potrà riprendere Viale dello Sport da via San Pio X.

A proposito di quest’ultima via, per ragioni di sicurezza sarà, per tutta la durata dei lavori, a senso unico ovest est.

