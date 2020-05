PORTO SAN GIORGIO – Non ha ancora raggiunto la maggiore età ma ha già alle spalle, purtroppo per lui, un curriculum di tanto (si fa per dire) rispetto.

Nei guai a Porto San Giorgio un minorenne, arrestato dai carabinieri in questi giorni. Per il giovane è arrivata la condanna per estorsione e rapina, reati commessi tra il 2019 e 2020.

Il minore è stato condotto nell’istituto di custodia minorile di Bologna.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.