SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Criminalità in azione alle prime ore del 29 maggio in Riviera.

Poco dopo la mezzanotte alcuni ladri hanno agito al Multicash di Porto d’Ascoli, in via Valle Piana, trafugando soldi per un bottino di circa 3 mila euro secondo le prime stime effettuate.

I malviventi non hanno rubato altro e merci, probabilmente disturbati dall’imminente arrivo della Polizia, e sono immediatamente fuggiti lasciando perdere al momento le proprie tracce.

Indaga sulla vicenda il Commissariato sambenedettese, al vaglio degli inquirenti le immagini della videosorveglianza.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.