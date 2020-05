FERMO – Pizzicato dalle Forze dell’Ordine.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in questi giorni, a Fermo, a seguito di richiesta al numero di emergenza, denunciando un giovane cittadino extracomunitario il quale era stato visto armeggiare vicino ad una bicicletta parcheggiata in una rastrelliera condominiale.

Giunto celermente sul posto, l’equipaggio individuava il ladro: aveva appena forzato il lucchetto della catena di sicurezza del velocipede.

Alla vista del personale della Polizia di Stato l’uomo tentava maldestramente di nascondere la lima utilizzata nella manica della camicia, ma la stessa veniva recuperata e nel borsello che portava a tracolla veniva ritrovata una pinza. Entrambi gli arnesi per lo scasso venivano sequestrati ed il soggetto accompagnato in Questura dove veniva denunciato in stato di libertà.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.