SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ad integrazione del provvedimento comunicato il 28 maggio dal Comune di San Benedetto relativo alle sole spiagge libere, oggi il sindaco Pasqualino Piunti ha firmato una nuova ordinanza con cui si dispone per l’intera stagione estiva il divieto di accesso nelle ore notturne dalle ore 00 alle ore 6 per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità limitatamente all’arenile in concessione demaniale e a tutte le spiagge libere.

Quindi è vietato andare in spiaggia di notte su tutte quelle libere.

Per quelle in concessione, il divieto è limitato al solo arenile (altrimenti non si potrebbe entrare in uno stabilimento dopo la mezzanotte).

Il giorno prima anche il Comune di Grottammare aveva deciso per la chiusura notturna delle spiagge.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.