ACQUAVIVA PICENO – Tempo di riqualificazioni per un Borgo del Piceno.

Ad Acquaviva Picena nella giornata di mercoledì 3 giugno verranno eseguiti ulteriori interventi di rifacimento dell’asfalto in Via Garibaldi, Via Fonte Martora, ingresso Sant’Angelo Molini I, Via San Francesco.

A dare l’annuncio, il sindaco Pierpaolo Rosetti.

