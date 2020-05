SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 29 maggio, al via la stagione balneare. E anche se ombrelloni, sdraio e lettini sono stati predisposti sull’arenile in tutto o in parte, il cielo nuvoloso e le avvisaglie di pioggia hanno scoraggiato anche gli amanti della balneazione che da tempo attendevano questa data per trascorrere qualche ora in spiaggia dopo le restrizioni causate dall’epidemia da coronavirus.

Abbiamo intervistato Eugenio Pignati della concessione balneare “Da Gino”, mentre era intento alla sistemazione delle ultime attrezzature sulla spiaggia. Per vedere il video clicca sul quadro dopo lo spot per accelerare la visione.

