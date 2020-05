Qui tutte le notizie di ieri, 28 maggio

ORE 18.30 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 29 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 232.248, con un incremento rispetto a ieri di 516 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 46.175, con una decrescita di 1.811 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 475 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 14 pazienti rispetto a ieri.

7.094 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 285 pazienti rispetto a ieri.

38.606 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 87 e portano il totale a 33.229. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 152.844, con un incremento di 2.240 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 22.683 in Lombardia, 5.658 in Piemonte, 3.564 in Emilia-Romagna, 1.849 in Veneto, 1.255 in Toscana, 994 in Liguria, 3.163 nel Lazio, 1.352 nelle Marche, 986 in Campania, 1.283 in Puglia, 410 nella Provincia autonoma di Trento, 1.137 in Sicilia, 323 in Friuli Venezia Giulia, 770 in Abruzzo, 154 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 190 in Sardegna, 19 in Valle d’Aosta, 159 in Calabria, 162 in Molise e 33 in Basilicata.

ORE 18.15 La stagione estiva parte con la pioggia: “Sicurezza e bellezza il binomio vincente”

ORE 18 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Un decesso nelle ultime 24 ore in Regione: un 47enne del Pesarese ricoverato al Torrette. Aveva pregresse patologie.

Il terzo report di giornata Goresarancio29052020

ORE 17.30 Carnevale di Ascoli e solidarietà ai tempi del Covid: 600 euro per la Croce Rossa ascolana

ORE 17 Covid, nessun contagio in Abruzzo su 1603 tamponi. Due decessi nelle ultime 24 ore

ORE 16.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Si segnala che è in corso una attività di revisione di tutti i casi di attribuzione incerta di decesso, per cui oggi sono stati sottratti al totale 11 decessi, che da revisione non risultano classificabili come Covid-19 positivi. Quindi, da inizio emergenza, il numero delle vittime in Regione scende a 986.

Di seguito il secondo report di giornata Goresgiallo29052020

ORE 16 Centri estivi e colonie dall’8 giugno nelle Marche, firmato il Decreto

ORE 15 La Palazzina Azzurra riapre al pubblico dal 30 maggio

ORE 14.30 Parchi e Musei riaprono a Grottammare, ecco quando: “In sicurezza”

ORE 14 Spiagge libere a San Benedetto, divieto di accesso nelle ore notturne

ORE 12 Covid, l’allarme della Cia Marche: “Ripercussioni gravi per agricoltura”

ORE 11.30 Spiagge libere a Grottammare accessibili dal 29 maggio. Steward dal 6 giugno

ORE 11 Inizia la stagione balneare. Eugenio Pignati: “Qualche prenotazione in meno ma non siamo pessimisti”

ORE 10.15 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1279 tamponi, di cui 750 del percorso diagnosi e 529 del percorso guariti. I positivi sono 4, di cui 3 della provincia di Macerata e 1 delle provincia di Pesaro Urbino. 0 contagi nel Piceno, nel Fermano e nell’Anconetano.

ORE 10 Ventilatore polmonare al Madonna del Soccorso, il dono della Omnibus Omnes

ORE 9.45 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE 4 positivi su 750 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore.

Di seguito il primo report della giornata GORESblu29052020_9

ORE 9 “Rimborso per i servizi scolastici bloccati a causa dell’emergenza Coronavirus”

ORE 8.30 Al via la stagione balneare nelle Marche, ai tempi del Covid-19.

