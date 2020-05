SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito il testo dell’ordinanza che il sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti, ha appena firmato con cui si stabilisce che su tutte le spiagge libere del Comune di San Benedetto del Tronto proseguano le limitazioni di utilizzo nei termini previsti dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche 27 del 30 aprile. Saranno dunque consentite le passeggiate, svolte in maniera individuale, mentre restano vietati gli assembramenti e le soste sull’arenile almeno fino al 7 giugno in attesa dell’organizzazione di servizi e attrezzature adeguati.

Dall’8 giugno sarà possibile usufruire delle spiagge libere solo previa prenotazione da effettuare attraverso una App oppure con una telefonata.

Sarà garantito l’accesso controllato in spiagge nelle quali saranno installati servizi igienici chimici, anche per disabili, e 24 docce a braccio doppio.

Ecco l’ordinanza.

TENUTO CONTO dell’esigenza di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio comunale, ma con particolare riferimento alle spiagge libere di propria competenza, in aderenza alle citate Linee Guida Regionali, approvate con la D.G.R. n. 568 del 15.5.2020, all’allegato C;

VALUTATA, a titolo precauzionale, l’opportunità di proseguire la limitazione dell’utilizzo delle spiagge libere comunali, nei termini che erano stati previsti dalla citata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 27 del 30/04/2020, e, pertanto, consentire le passeggiate, svolte in maniera individuale, nel rispetto del distanziamento sociale, nonché delle altre norme dell’ordinamento in tema di contenimento della diffusione del virus COVID 19, vietando gli assembramenti e le soste sull’arenile, anche oltre il termine del 29 maggio 2020 ;

EVIDENZIATO che tale limitazione della libertà personale è finalizzata a tutelare prioritariamente la salute della cittadinanza, senza tuttavia arrivare a limitarne la libertà di locomozione, ed è strettamente limitata nel tempo, fino al 7 giugno 2020, salva la necessità od opportunità di variare tale termine, nelle more dell’organizzazione di servizi e attrezzature adeguati, volti a consentire una fruizione più piena delle spiagge libere stesse;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L e rilevata, pertanto, la propria competenza;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1) che su tutte le spiagge libere del Comune di San Benedetto del Tronto proseguano le limitazioni nel loro utilizzo, nei termini che erano stati previsti dalla citata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 27 del 30/04/2020, e, pertanto, siano consentite le passeggiate, svolte in maniera individuale, nel rispetto del distanziamento sociale, nonché delle altre norme dell’ordinamento in tema di contenimento della diffusione del virus COVID 19, mentre restano vietati gli assembramenti e le soste sull’arenile , anche oltre il termine del 29 maggio 2020, fino al 7 giugno p.v. , salva la necessità od opportunità di variare tale termine, nelle more dell’organizzazione di servizi e attrezzature adeguati, volti a consentire una fruizione più piena delle spiagge libere stesse;

2) L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data del 29 maggio ed ha validità fino al 7 giugno p.v., salvo nuovo provvedimento, anche in considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico, delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali e delle tempistiche relative all’organizzazione dei suddetti servizi e attrezzature, indispensabili per consentire prima possibile una fruizione più completa e soddisfacente delle spiagge libere stesse;

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Le forze dell’ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione del presente provvedimento.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 27 del 30/04/2020, che richiama l’art. 4, comma 1 del d.l. 19 del 25/03/2020, nonché ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e del D.Lgs n. 4/2012

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto.

