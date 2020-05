A breve si definiranno, infine, i termini per la successiva fase di realizzazione dell’opera e il ruolo del Provveditorato Opere pubbliche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è raggiunta un’altra importante tappa verso la realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Tronto.

Durante la videoconferenza, alla quale hanno partecipato gli Enti interessati alla realizzazione dell’opera (le due Regioni Marche e Abruzzo, i due Comuni San Benedetto del Tronto e Martinsicuro e il Provveditorato Opere pubbliche Toscana – Marche – Umbria), è stato ricordato che la progettazione dell’opera, in capo agli uffici tecnici della Regione Marche, è già ad uno stato avanzato della fase di fattibilità tecnico economica e che si procederà a breve alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo.

“L’opera, oltre a rappresentare una straordinaria infrastruttura di collegamento tra la regione Marche e la regione Abruzzo – commenta la vicepresidente Anna Casini – è un punto di contatto tra due territori che si sono sempre guardati e contaminati, un elemento di connessione tra i percorsi ciclabili, esistenti e in corso di realizzazione (compresi quelli della Riserva naturale regionale della Sentina) e, soprattutto, un tassello che garantirà continuità al progetto nazionale della Ciclovia Adriatica”.

Grazie allo spirito collaborativo emerso stamattina 28 maggio, le due regioni Marche e Abruzzo sigleranno presto un’apposita Convenzione che consentirà di procedere con l’affidamento delle necessarie indagini e relazioni specialistiche (per le quali i Comuni hanno espresso la massima disponibilità, per quanto di competenza, a collaborare per ridurre al minimo i tempi) e, quindi, con la progettazione esecutiva del ponte.

A breve si definiranno, infine, i termini per la successiva fase di realizzazione dell’opera e il ruolo del Provveditorato Opere pubbliche.

La Regione Marche è capofila delle Regioni adriatiche interessate dalla Ciclovia turistica nazionale Adriatica da Chioggia al Gargano: 1.127 chilometri totali, 99 Comuni attraversati, 17 Province, 6 Regioni. Costo complessivo dell’opera 250 M€, di cui 16 già assegnati dal MIT. Le Marche sono attraversate per intero dall’infrastruttura (297 chilometri totali).

Ad oggi 166 chilometri sono stati finanziati e realizzati/in corso di realizzazione e 131 chilometri sono da finanziare. I finanziamenti regionali attivati negli ultimi 5 anni sono 14,1 M€. A fine 2019 è stata indetta la gara europea per la progettazione dell’opera ed è avvenuta in questi giorni l’aggiudicazione provvisoria.

Per il ponte ciclopedonale sul fiume Tronto sono stati stanziati 2,2 M€: 1,1 M€ Regione Marche con fondi POR FESR e 1,1 M€ Regione Abruzzo con fondi Fsc.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.