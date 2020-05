Il nostro giornale apre una finestra che racconta le eccellenze della nostra terra: la rubrica “Sentieri del Gusto”. Per partecipare al progetto scrivi il nome dell’azienda e il tuo recapito a info@rivieraoggi.it o chiama il numero 366 3033722

Una nuova rubrica di Riviera Oggi e Piceno Oggi racconterà le eccellenze eno-gastronomiche del territorio, i luoghi e le tradizioni di un territorio unico nel suo genere.

Vi accompagneremo tra i Sentieri del Gusto, in un viaggio a chilometro zero tra Marche e Abruzzo, dove i sapori genuini incontrano la bellezza di un territorio incantato.

E’ il nostro piccolo contributo per dare valore a un turismo di eccellenza: quello del nostro territorio. Un turismo dai sapori genuini, in un territorio ricco non solo di gusto, ma anche di storia e tradizioni.

Sei una azienda che produce tipicità enogastronomiche?

Per partecipare contatta la redazione al numero 366-3033722 o scrivi i tuoi recapiti a info@rivieraoggi.it.

