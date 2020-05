SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella giornata in cui il governo deciderà se e come riprendere i campionati di calcio italiani (Serie A, B e C), nuovo appuntamento con “Scienziati nel Pallone”, approfondimento tutto rossoblu tornato dopo tre mesi a causa della sospensione dei campionati per coronavirus.

E’ possibile inviare domande al numero whatsapp 3289519554.

Nel nuovo spazio ricavato dalla redazione di via Manzoni a Grottammare, durante la trasmissione si farà il punto sulla situazione societaria rossoblu e sulle notizie che arriveranno da Roma sul prosieguo del campionato. Avremo interviste interessanti tra cui, vi anticipiamo, una con l’ex allenatore rossoblu Giorgio Rumignani.

In studio Giuseppe Buscemi, Nazzareno Perotti, Walter Del Gatto e Pier Paolo Flammini. Altri invitati saranno comunicati a breve.

