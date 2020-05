SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si ricorda che il 16 giugno sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto Imu dell’anno 2020. Adeguandosi alle disposizioni statali in materia di sicurezza negli uffici pubblici, il Servizio Tributi si sta organizzando per gestire a distanza i rapporti con il pubblico.

Fino al 16 giugno il Servizio potrà essere contattato telefonicamente dalle 9.30 alle 13 di lunedì, mercoledì e venerdì e dalle 16 alle 18 di martedì e giovedì ai numeri 0735/794550- 548 – 525 – 480.

Inoltre, per le posizioni contributive già verificate in banca dati, il Servizio Tributi invierà i modelli F24 per il pagamento dell’imposta a tutti coloro che ne faranno richiesta scrivendo a tributi@comunesbt.it

Si ricorda comunque che i dati della propria posizione Imu e Tari sono disponibili in ogni momento sul portale tributario Cityware (accessibile dalla sezione “Servizi on line” del sito www.comunesbt.it). Chi ha smarrito le credenziali di accesso può farne richiesta scrivendo sempre a tributi@comunesbt.it

Nel caso in cui sia assolutamente indispensabile relazionarsi con un operatore, si potrà prenotare un colloquio sempre telefonando ai numeri sopra indicati.

Non verrà aperto, come avveniva in passato, l’Ufficio distaccato nella delegazione di Porto d’Ascoli in via Turati, 2 in quanto non sussistono le condizioni per rispettare i protocolli di sicurezza

