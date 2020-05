SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Confortati dal buon successo riscontrato dalle attività sinora condotte, il Centro per le famiglie e le Ludoteche comunali di San Benedetto del Tronto proseguono la loro attività a distanza rivolte alle famiglie con bambini piccoli.

Per quanto concerne il Centro per le Famiglie, giovedì 28 e venerdì 29 maggio riprendono due corsi gratuiti di massaggio infantile promosso dall’Aimi mentre nei giorni 2, 4 e 11 giugno sarà proposto il corso gratuito sull’alimentazione dei più piccoli tenuto dall’associazione “Il Melograno”. I corsi si svolgeranno tramite piattaforma digitale.

Sempre grazie al “Melograno” continueranno ad essere attivi:

– lo sportello telefonico (3714918717) e i contatti individuali via Skipe per il sostegno delle neo-mamme sull’allattamento e sulla gestione complessiva del piccolo dal titolo “S.O.S. allattamento”;

– nuovi corsi di massaggio infantile per il periodo estivo: due a giugno, due a luglio e altri due ancora tra agosto e settembre. Ogni corso sarà composto da 5 incontri di circa un’ora ciascuno con cadenza settimanale e potranno partecipare fino a 4 famiglie con bambini fino a 12 mesi di vita. Informazioni al numero 3714918717 (Marta Rosati, insegnante Aimi);

– “Sono pronto mangiamo!”, corso per orientarsi nella scelta tra svezzamento classico o auto-svezzamento previsto per i giorni 2, 4 e 11 giugno dalle ore 15 su piattaforma Skipe. Per info e prenotazioni: 3714918717; pagina Facebook “Il Melograno San Benedetto del Tronto”.

Per quanto riguarda le Ludoteche, da giovedì 28 maggio verrà pubblicata sulla loro pagina Fb una nuova serie di video che concluderà il ciclo di appuntamenti settimanali della rubrica #Digiovedì la ludoteca …da te”, rubrica nata durante il periodo del lockdown. Si parte alle 16,30 con un video di lettura animata e la proposta di laboratori creativi a tema sul riciclo curati dall’operatrice della cooperativa Veritatis Splendor con la mascotte della rubrica “Orsetto Teddy”.

“Vorrei pubblicamente rivolgere un ringraziamento a tutti gli operatori che, a vario titolo, stanno fornendo questi interventi a sostegno delle famiglie e della genitorialità – dice l‘assessore alle Politiche Sociali Emanuela Carboni – in un momento di così forte fragilità. In questo modo proviamo a dare un sostegno in campo educativo ai genitori, seppur “a distanza”. Invito pertanto i bambini e i genitori a continuare a condividere sulla pagina Facebook “Ludoteche di San Benedetto del Tronto” una foto del disegno o altro prodotto da loro realizzato” e ricordo che i video finora pubblicati continueranno ad essere visibili quale fonte inesauribile di spunti per attività creative e divertenti”.

