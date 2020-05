Per saperne di più contatta la Cooperativa Lella 2001 per informazioni e senza impegno al numero 3495368785 o scrivere a info@lella2001.it

La Cooperativa Sociale Lella 2001 di Grottammare lancia Lellakids il nuovo servizio professionale di babysitting pensato per soddisfare le nuove esigenze delle famiglie di oggi.

A domicilio per i più piccoli o anche da remoto per i più grandi (monitoraggio a distanza attraverso telefono o video, aiuto compiti anche in lingua inglese), Lella progetta pacchetti personalizzati per le specificità di ogni famiglia e di ogni bambino.

La Cooperativa Sociale Lella 2001 opera da anni nell’ambito dei servizi per i minori, con la propria Comunità, nell’accoglienza e nel sociale e da sempre collabora con le scuole, i servizi sociali, le Asur e i pediatri e conosce tutte le procedure e i dispositivi di protezione necessari per erogare i propri servizi domiciliari rispettando le norme per il contenimento del covid-19.

Puoi contattare la Cooperativa Lella 2001 per informazioni e senza impegno al numero 3495368785 o scrivere a info@lella2001.it

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.