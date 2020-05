Qui tutte le notizie di ieri, 26 maggio

ORE 20.30 Test sierologici nelle Marche, uno su tre dice sì: “Primo giorno difficile, pensavano vendita prodotti”

ORE 20 “Movida e Covid, maggiori controlli nei locali e luoghi”, la decisione della Prefettura di Ascoli

ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 27 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 231.139, con un incremento rispetto a ieri di 584 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 50.966, con una decrescita di 1.976 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 505 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 16 pazienti rispetto a ieri.

7.729 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti rispetto a ieri.

42.732 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 117 e portano il totale a 33.072. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 147.101, con un incremento di 2.443 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 24.037 in Lombardia, 6.464 in Piemonte, 3.998 in Emilia-Romagna, 2.287 in Veneto, 1.460 in Toscana, 1.269 in Liguria, 3.488 nel Lazio, 1.450 nelle Marche, 1.146 in Campania, 1.513 in Puglia, 477 nella Provincia autonoma di Trento, 1.318 in Sicilia, 356 in Friuli Venezia Giulia, 866 in Abruzzo, 171 nella Provincia autonoma di Bolzano, 32 in Umbria, 215 in Sardegna, 27 in Valle d’Aosta, 190 in Calabria, 166 in Molise e 36 in Basilicata.

ORE 18.45 Al via la donazione del plasma iperimmune nelle Marche

ORE 18.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Un decesso in regione nelle ultime 24 ore: si tratta di un 98enne di Recanati con pregresse patologie e ricoverato all’ospedale di Macerata.

Di seguito il terzo report di giornata Report_sint_decessi_COVID19_agg_27maggio2020_ore18

ORE 18 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Sieroprevalenza, 266 cittadini sambenedettesi saranno sottoposti al test

ORE 15.30 Covid, Abruzzo. 5 casi su 1441 tamponi, uno nel Teramano. Zero decessi

ORE 14.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Ricoveri, guarigioni e contagi: il punto della situazione in Regione.

Di seguito il secondo report di giornata goresgiallo27maggio

ORE 14 A fine 2019 sono stati 1.109 i trapianti effettuati nelle Marche, 25 nel 2020: “Causa Covid”

ORE 11.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Diffusi grafici e numeri inerenti alle ultime 24 ore. “0 contagi, in linea con le previsioni dello studio effettuato dalla Regione e pubblicato il 20 aprile” affermano dall’Ente.

Il primo report di giornata 4_5941900500248035869

ORE 9.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Zero positivi nelle Marche su 1250 tamponi effettuati, è la prima volta da inizio emergenza.

Felice, ovviamente, il Governatore Luca Ceriscioli: “Cominciamo con la migliore notizia, che aspettavamo da mesi: oggi nelle Marche abbiamo zero, ripeto zero, positivi su 1250 analizzati nelle ultime 24 ore”.

ORE 9 Covid Center, sindacati all’attacco: “Si rischia bis della Fiera di Milano. Personale? Già carenze organico”

ORE 8.30 Covid Center di Civitanova, oggi arrivano i primi pazienti

