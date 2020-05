Guarda il video, è accaduto in pieno centro a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non solo Movida molesta e norme anti-Covid, i Vigili Urbani si rendono utili anche in altri modi in Riviera.

Nel pomeriggio del 26 maggio gli agenti hanno soccorso e salvato un merlo rimasto impigliato nell’impianto idrico della fontana di piazza Giorgini, in pieno centro a San Benedetto. I Vigili Urbani sono entrati dentro alla storica fontana per salvare il volatile.

Il Comune di San Benedetto ha diffuso sui Social un filmato del salvataggio con un post rinominato: “Fare il Vigile è anche questo”.

