Una nuova struttura per gli amanti di uno sport che sta avendo sempre più successo: due campi nuovissimi e la possibilità di giocare al coperto

MARTINSICURO – Riprendere a fare sport, con una disciplina innovativa e di successo. A Martinsicuro è possibile da pochissimi giorni praticare lo sport del momento – il Padel (conosciuto anche come “Paddle tennis”) – che dalla Spagna, dove in pochi anni è arrivato ad essere il secondo sport nazionale, si sta diffondendo in ogni angolo della penisola.

Al momento il padel sta registrando un interesse incredibile in ogni regione italiana e, nonostante il covid-19, sono all’ordine del giorno nuove aperture e ampliamenti dell’offerta dei circoli sportivi.

Sport per tutti, giovani e meno giovani, molto praticato e apprezzato anche dalle donne, ha la sua forza nella semplicità dell’apprendimento rispetto al tennis, nell’essere uno sport di squadra (si gioca 2 contro 2) e di riuscire a creare un forte spirito di aggregazione tra i praticanti.

Se San Benedetto del Tronto ha fatto negli ultimissimi anni da apripista, ora è la volta di Martinsicuro che con i suoi due nuovissimi campi appena installati offre quel qualcosa in più che verrà particolarmente apprezzato da nuovi e vecchi appassionati: la possibilità di giocare al coperto, finalmente liberi dalle incertezze legate alle mutevoli condizioni atmosferiche.

Primi campi indoor in assoluto in una vastissima zona che va da Lanciano a Civitanova Marche.

La nuova associazione Martin Padel A.S.D., con un accordo di collaborazione con la polisportiva Sporting Martinsicuro A.S.D. va così ad integrare un’offerta sportiva che all’interno dello stesso complesso, vede già operative molte altre discipline: pallacanestro, pallavolo, arrampicata, calcio a 5, beach tennis, beach volley, danza, arti marziali, ginnastica ritmica.

Per info: Centro Sportivo Iride

via del Lavoro, 14 – Martinsicuro (TE)

Aperto tutti i giorni dalle 08 alle 24.00 (orario continuato).

Per info: pagina FB PADEL Sporting Martinsicuro

Prenotazioni: App SportClubby o tel/whatsapp 366/2204557

