Ecco il protocollo dell’Area Vasta 5 su come occorre comportarsi per chi accede al “Madonna del Soccorso” o al “Mazzoni”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un vero e proprio “decalogo di accesso” quello scritto dall’Area Vasta 5 per l’entrata negli ospedali di Ascoli Piceno e San Benedetto, con tutte le precauzioni dovute per evitare contagi Covid-19. Lo pubblichiamo di seguito, qui il link in Pdf: Decalogo per l’accesso alla struttura Ospedaliera

1 IN INGRESSO PER TUTTI GLI UTENTI:

– MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA – SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARIO DI PRETRIAGE – IGIENE DELLE MANI (INGRESSO E USCITA) – CONTROLLO DELLA PRENOTAZIONE PER L’ACCESSO AGLI AMBULATORI (ACCESSO POSSIBILE SOLO 15 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO PREVISTO DI VISITA)

2 NON SONO AMMESSI ACCOMPAGNATORI

– È AMMESSO 1 SOLO ASSISTENTE PER PAZIENTI CON LIMITAZIONI E PER MINORI

3 NON È POSSIBILE ACCEDERE ALLA STRUTTURA:

– IN CASO DI TEMPERATURA CORPOREA >37.5° C – IN CASO DI RILEVAZIONE DI RISCHIO

IN QUESTI CASI L’UTENTE SARÀ INDIRIZZATO AL MMG / PLS

4 PAZIENTE E ACCOMPAGNATORE DEVONO:

– MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO – INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA – IGIENIZZARE LE MANI FREQUENTEMENTE

5 IN AMBULTORIO:

– VIENE RACCOLTA L’AUTOCERTIFICAZIONE SULLE CONDIZIONI DI RISCHIO

6 NEGLI ASCENSORI DEDICATI AL PUBBLICO

– È CONSENTITO L’ACCESSO AD UN SOLO UTENTE

7 NELLE SALE DI ATTESA:

– È INDICATO IL NUMERO MASSIMO DI PERSONE CONSENTITO

8 È VIETATO L’ACCESSO AI VISITATORI

9 È VIETATA L’ASSISTENZA INTEGRATIVA PRIVATA

10 È VIETATO L’INGRESSO DEGLI INFORMATORI FARMACEUTICI

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.