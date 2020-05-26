SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un vero e proprio “decalogo di accesso” quello scritto dall’Area Vasta 5 per l’entrata negli ospedali di Ascoli Piceno e San Benedetto, con tutte le precauzioni dovute per evitare contagi Covid-19. Lo pubblichiamo di seguito, qui il link in Pdf: Decalogo per l’accesso alla struttura Ospedaliera
1 IN INGRESSO PER TUTTI GLI UTENTI:
– MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA – SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARIO DI PRETRIAGE – IGIENE DELLE MANI (INGRESSO E USCITA) – CONTROLLO DELLA PRENOTAZIONE PER L’ACCESSO AGLI AMBULATORI (ACCESSO POSSIBILE SOLO 15 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO PREVISTO DI VISITA)
2 NON SONO AMMESSI ACCOMPAGNATORI
– È AMMESSO 1 SOLO ASSISTENTE PER PAZIENTI CON LIMITAZIONI E PER MINORI
3 NON È POSSIBILE ACCEDERE ALLA STRUTTURA:
– IN CASO DI TEMPERATURA CORPOREA >37.5° C – IN CASO DI RILEVAZIONE DI RISCHIO
IN QUESTI CASI L’UTENTE SARÀ INDIRIZZATO AL MMG / PLS
4 PAZIENTE E ACCOMPAGNATORE DEVONO:
– MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO – INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA – IGIENIZZARE LE MANI FREQUENTEMENTE
5 IN AMBULTORIO:
– VIENE RACCOLTA L’AUTOCERTIFICAZIONE SULLE CONDIZIONI DI RISCHIO
6 NEGLI ASCENSORI DEDICATI AL PUBBLICO
– È CONSENTITO L’ACCESSO AD UN SOLO UTENTE
7 NELLE SALE DI ATTESA:
– È INDICATO IL NUMERO MASSIMO DI PERSONE CONSENTITO
8 È VIETATO L’ACCESSO AI VISITATORI
9 È VIETATA L’ASSISTENZA INTEGRATIVA PRIVATA
10 È VIETATO L’INGRESSO DEGLI INFORMATORI FARMACEUTICI
Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
11 È VIETATO MORIRE SENZA PORTARE LA TESSERA SANITARIA