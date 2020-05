Il giro della Pattuglia acrobatica nazionale, come fa sapere il Ministero della Difesa coinvolgerà anche la nostra regione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le Frecce Tricolori sorvoleranno tutte le regioni italiane in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica. Il giro della Pattuglia acrobatica nazionale, come fa sapere il Ministero della Difesa, inizierà il 25 maggio e toccherà, in cinque giorni, tutti i capoluoghi di Regione.

Nelle Marche arriveranno il 29 maggio, attravererando Ancona e Loreto.

Il 9 giugno 2019 si svolse a San Benedetto l’Air Show con i mitici aerei, uno spettacolo meraviglioso che richiamò in Riviera tantissime persone, anche da comuni e Regioni limitrofi.

