SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo di San Benedetto del Tronto, dopo Michele Monetta, aggiunge al suo staff un altro docente proveniente dalla prestigiosa Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma.

Andrea Giuliano è un insegnante di dizione e recitazione di grande livello nazionale oltrechè un attore di teatro, cinema e televisione.

Giuliano con l’AIFAS si occuperà della Dizione, lettura espressiva in lingua e recitazione.

“Il suo apporto sarà fondamentale – aggiunge il Presidente Marco Trionfante – non solo per gli allievi della nostra scuola ma anche per i docenti che fanno già parte dello staff. Una opportunità di crescita per tutti. La nostra accademia gode dell’accreditamento della Regione Marche e rilascia titoli di studio validi in tutta la Comunità Europea, una grande responsabilità. A settembre 2020, infatti, avremo un team di insegnanti di grande livello in grado di offrire ad aspiranti attori un’alternativa alle principali realtà nazionali già esistenti”.

