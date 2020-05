Qui le notizie di ieri, 24 maggio

ORE 19.15 Palestre e centri, riparte lo sport nelle Marche: “Piscine, non tutte hanno ancora ripreso”

ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 25 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 230.158, con un incremento rispetto a ieri di 300 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 55.300, con una decrescita di 1.294 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 541 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 12 pazienti rispetto a ieri.

8.185 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 428 pazienti rispetto a ieri.

46.574 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 92 e portano il totale a 32.877. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 141.981, con un incremento di 1.502 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 25.215 in Lombardia, 7.496 in Piemonte, 4.359 in Emilia-Romagna, 2.578 in Veneto, 1.636 in Toscana, 1.556 in Liguria, 3.554 nel Lazio, 1.662 nelle Marche, 1.213 in Campania, 1.678 in Puglia, 517 nella Provincia autonoma di Trento, 1.433 in Sicilia, 386 in Friuli Venezia Giulia, 1.046 in Abruzzo, 184 nella Provincia autonoma di Bolzano, 46 in Umbria, 231 in Sardegna, 33 in Valle d’Aosta, 264 in Calabria, 177 in Molise e 36 in Basilicata.

ORE 18.30 Marche, approvate linee di indirizzo al servizio sanitario per procedere a ulteriori stabilizzazioni del personale

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Un decesso nelle ultime 24 ore in Regione, un 60enne di Castelfidardo ricoverato al Torrette di Ancona: non aveva pregresse patologie.

Il terzo report di giornata Report_sint_decessi_ COVID19_agg_25maggio2020_ore18

ORE 17.45 Movida e assembramenti, Boccia: “Così non va, a rischio mobilità tra regioni”. Arrivano gli assistenti civici

ORE 17.30 Mascherine per i giovani tra gli 11 e 17 anni, distribuzione a Grottammare dal 26 maggio

ORE 17.15 “Garantire la piena fruibilità delle spiagge libere, pur nelle regole di sicurezza. E gratis”

ORE 17 Covid, Abruzzo: un solo caso su 1173 tamponi. Due decessi

ORE 16.30 Movida e Covid, Anci Marche: “Rivalutare orari e aperture”. Più volontari per vigilanza, pronto bando

ORE 16 Covid, Ordine Psicologi Marche: “Risorse per aiutare chi soffre di disturbi e ansie”

ORE 15 Cna Picena, un riassunto del Decreto Rilancio per aiutare imprese e lavoratori

ORE 14.30 Test di siero-prevalenza, coinvolti oltre 5 mila marchigiani

ORE 14 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero contagi nel Piceno anche oggi. Contagi, ricoveri e guarigioni: il punto della situazione.

Di seguito il secondo report di giornata goresgiallo25maggio

ORE 13.30 Giorgini scrive una diffida a Ceriscioli, Milani e Sansoni: “Ripristinate tutti i reparti di San Benedetto”

ORE 10.15 Dal 26 maggio riapre il Museo Malacologico di Cupra, tutti gli orari

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Due nuovi casi in Regione su 398 tamponi effettuati per il percorso diagnostico, a cui si aggiungono 157 tamponi effettuati all’interno del percorso guariti.

Di seguito il primo report di giornata GORESblu25052020_9

ORE 9.30 Palestre in Riviera e nel Piceno riaperte: 2 metri tra gli attrezzi, divisori in plexiglass e igienizzanti

ORE 8 Da oggi riaprono nelle Marche palestre, piscine e centri sportivi.

