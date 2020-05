ACQUAVIVA PICENA – Scontro nell’entroterra il 23 maggio.

Nel pomeriggio incidente stradale ad Acquaviva Picena tra auto e motorino.

Sul posto 118 e carabinieri per soccorsi e rilievi. Un minorenne è finito in ospedale per le cure mediche ma le sue condizioni, fortunatamente, non preoccupano.

