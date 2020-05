SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Temperatura che raggiunge i 25 gradi ed oltre, cielo sereno, sole, assenza di vento: l’ideale per trascorrere una giornata al mare. Se non fosse che si è in piena “Fase 2”: l’epidemia da coronavirus arretra ma ancora non molla (anche se nelle Marche i numeri stanno diventando molto bassi) e sono in vigore le norme di distanziamento sociale che ormai tutti conoscono (mascherina nei luoghi chiusi, distanziamento di un metro, divieto di assembramento).

La spiaggia sambenedettese ha così accolto molti residenti e visitatori, anche se ufficialmente la stagione partirà venerdì 29 maggio. Dunque ad oggi è possibile passeggiare sulla battigia ma è vietato fermarsi a prendere il sole, anche con l’asciugamano sulla sabbia, ed è vietato fruire delle strutture degli stabilimenti balneari come sdraio o lettini.

Domani, domenica 24 maggio, il clima dovrebbe leggermente peggiorare.

